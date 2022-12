Redes.-Camille Lescai conmocionó a todos en su boda y también en TikTok¿por qué? Pues la novia de los Estados Unidos quiso improvisar algo poco común e ir vestida de rosado, mientras que sus damas de honor lo hicieron de blanco. El divertido momento no tardó nada para convertirse en viral, ganándose mucha admiración, pero también un número similar de fuertes críticas.

Sabiendo que su decisión contrastaba por completo con la tradición para este tipo de ceremonias, pidió a sus damas de honor vestirse de blanco, pero no les explicó el porqué de este inesperado giro.

“Revelación del vestido de novia. Absolutamente nadie vio el vestido hasta que el día de… valió la pena la espera”, es así como se lee la descripción del video y lo que vemos es un atuendo teñido de rosa con volantes que usó en una fiesta de boda.

Las amigas de Camille visten todas de blanco y se tapan los ojos, pero cuando la ven quedan sumamente impresionadas, sus miradas lo decían todo. Luego ella, muy tímida, luce el conjunto con una sonrisa de oreja a oreja, acto seguido la vemos en su matrimonio al aire libre al lado del amor de su vida, ambos se dan un tierno beso para sellar su unión.

En los comentarios dio mayores luces sobre lo sucedido: “toda la boda se vistieron de blanco. No le dije a nadie el porqué, se dieron cuenta cuando aparecí en la parte superior del pasillo”.

La publicación tiene poco más de un día de ser compartida y acumula más de 2.5 millones de vistas y con opiniones divididas entre su comunidad:

“Parece un vestido de graduación. Mi mayor temor es ser dama de honor y la novia usar algo como esto, ver nuestra reacción y fingir que se ve bien”, “un gran no. Honestamente, no es preferencia para un vestido de novia, pero si está feliz con él y sabe que es el de su día especial, entonces, apóyenla”, fueron algunos quienes no dudaron en criticarla.

Mientras quienes le dieron su respaldo amaron su decisión: “chica, ignora a todos los haters. El vestido es una matanza y es el día de tu boda, no el de ellos. Lo único que importa es que te sientas segura”, “me encanta esto”, “te ves preciosa. La gente está tan obsesionada con lo blanco y es una tontería. Tu vestido debe ser cualquier cosa con la que te sientas hermosa”.

Con Información de Comunicado