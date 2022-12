México.-Para todos los mexicanos las tortillas son un ingrediente que definitivamente no pueden faltar en la mesa, pero no cabe duda de que es un alimento un tanto difícil de encontrar cuando nos encontramos en el extranjero. Sin embargo, ese no fue problema para un grupo de jóvenes que se llevaron su máquina y hasta su masa para hacer tortillas en un restaurante de Corea del Sur.

Así como lo lees, un grupo de amigos mexicanos viajaron al país asiático, pero decidieron no privarse de este alimento así que se las ingeniaron para hacer sus propias tortillas mientras comían en un restaurante coreano.

Esta épica escena se volvió viral en TikTok en donde un usuario llamado @bigsnooz compartió esta ocurrencia que inmediatamente se volvió viral, provocando cientos de reacciones por parte de los usuarios, quienes destacaron que fue una buena idea e incluso mencionaron que les gustaría hacer lo mismo, aunque también hubo quienes los criticaron, pues consideraron este tipo de acciones como irrespetuosas.

Este grupo de amigos publicó un clip en el que mostraron la original forma en que armaron una taquiza en pleno restaurante surcoreano. En las imágenes se puede ver como uno de ellos sacó la masa de maíz de su mochila y después una pequeña máquina para hacer tortillas.

De esta manera comenzaron a hacer las bolitas de masa para empezar a hacer las tortillas y posteriormente llevarlas al comal donde los surcoreanos colocan los alimentos para calentarlos.

Una vez que terminaron disfrutaron de la comida coreana, pero en taco. Este video se hizo tan viral que alcanzó los 5 millones de reproducciones, así como 1 millón de ‘likes’ y miles de comentarios.

“Con tortilla, porque si no… no me lleno jajajaja”, “no sabe igual la comida sin ellas y echas a mano, lo subió a comida gourmet”, “todo mexicano tiene que estar preparado para todo lo que viene”, “No soy de Puebla, pero sí de pueblo, no hay comida si no hay tortilla», escribieron algunos usuarios.

Ante los comentarios negativos, el usuario que subió este video comentó: “Quiero empezar el video disculpándose, honestamente, si ofendí a algún coreano de allá afuera, no queríamos faltar al respeto. Nosotros simplemente pensamos que sería una idea divertida y genial. De hecho, tuvimos el permiso de hacerlo”.

