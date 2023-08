Barcelona.-Los transportistas deben vivir experiencias de todo tipo, pues acompañan a las personas en su camino. Una conductora de autobús demostró que nadie debe soportar a pasajeros irrespetuosos.

En Barcelona una mujer se hartó de un hombre que subió al autobús que manejaba y no cumplía con las normas, por lo que ella no se tentó el corazón en hablarle ‘sin pelos en la lengua’.

?En el video la mujer le pide a gritos a un pasajero en estado de ebriedad que baje de la unidad porque no la respetaba, la acosaba y además al parecer iba acompañado de otros hombres.

Por ello la conductora le habla molesta y trata de bajarlo, pero el joven se resiste, de manera que ella le indica que no les haga perder el tiempo y abandone la unidad o los bajará.

«Estoy hasta la mismísima poll* de vos, lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor, te he pedido que te sientes y que te calles y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la policía y perder aquí 20 minutos, yo y ellos. Te bajas una put* vez y si no te garantizo que esa y esa se van pa’ fuera».

Finalmente la persona que grabó todo el suceso le pidió que se bajara, pues la conductora ya se lo había pedido en repetidas ocasiones y éste no le hacía caso. «Bájate del bus, te lo dijo 10 veces».

Con Información de Comunicado