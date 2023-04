Redes.-La reacción de un padre al ver que su hija se iba a desmayar debido a que sufre síncope se volvió viral en redes sociales y suma más de 20 millones de reproducciones; la joven padece un síndrome que se caracteriza por hacerla perder el conocimiento por breves momentos.

Según el video, los familiares se turnan para estar al pendiente de ella y reaccionar al ver que está a punto de desmayarse y evitar que sufra algún golpe. Con el paso de los años la joven del video se ha acostumbrado a la situación y sabe cuando se desmayará por lo que es más fácil alertas.

“Mi hermana tiene síndrome de síncope y sabe cuándo se va a desmayar”, dice en el clip compartido por @jesusfernandez419 que de momento suma 20 millones de reproducciones.

En el video viral se puede apreciar cómo la joven alerta a su papá que está a punto de sufrir un desmayo, para ese momento el hombre ya la tiene sujetada de los brazos esperando a que esto pase. “Chao, boli. 3,2,1… listo, hasta mañana”, dice su hermano a modo de burla.

De forma natural y sin preocupaciones el padre recuesta a su hija en el suelo mientras que todos los miembros de la familia observan con completa normalidad haciendo burla de la situación.

“Hasta mañana le dice, jajaja, dios no me quiero reír, pero el camarógrafo no coopera”, “Uno le dice hasta mañana y otra que pasa por encima”, “Pobre, o sea que no puede estar sola en ningún momento”, “La bella durmiente existe muchachos”, “La hermana le pasó por arriba como si nada ¿o me pareció? jaja”, se puede leer en la sección de comentarios.

La reacción del padre fue ideal, pues cuando una persona padece de síncope y sufre un desmayo, lo ideal es acostarla boca arriba, dejarla dormir un minuto y verificar que respire con normalidad.

@jesusfernandez419 Mi hermana tiene sincope y sabe cuando se va a desmayar… automaticamente yo… – el boxer rre tirotiado de mi viejo le da el toque al video… ♬ sonido original – Jesus Fernandez

