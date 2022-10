Redes.- Las historias de TikTok siempre nos sorprenden y en esta ocasión, una usuaria compartió una anécdota que sufrió después de olvidar su celular en un bar y muchos de los internautas criticaron tanto al empleado como a la joven.

Este video filmado por la cuenta de @kemocion solo cuenta la experiencia en el lugar mencionado sin embargo, hubo quienes compartieron que no era la primera vez que sucedía este tipo de situaciones.

ADVERTISEMENT

El clip ya se volvió viral y cuenta con más de 2 mil 200 likes y aproximadamente mil 900 comentarios que comparten experiencias y felicitan también a la joven.

Si lo que quieres es ver en TikTok es una historia de cómo recuperó una joven su teléfono después de que lo dejó olvidado en un bar, no puedes perderte este video de la usuaria que no sólo compartió lo que sucedió, además se hizo viral por ello.

En el clip podemos ver que la joven cuenta que olvidó en un bar su celular después de una noche de copas con su amiga, sin embargo, regresaron al siguiente día cuando recordó que lo había dejado cargado en la barra.

“En Find my iPhone marcaba que mi teléfono estaba ahí todavía y fuimos y estaba ese cab… de la barra y le dijo a mi hermana que le diera dinero o no se lo iba a dar, que le habían dicho que le darían una recompensa por cuidarlo” “Le dije que me prestará mi celular para desbloquear mis tarjetas y me dijo que hasta que lo trajera me lo daba, y luego que ni estaba ahí, estaba en la oficina”.

La joven continúa contando que el empleado que se encontraba en la barra le aseguró que como no era su turno, no podía entregarlo, así que esperó casi ocho horas para que otra persona llegara.

“Luego llegó como que la dueña del lugar y bien enojada me devolvió mi teléfono pero me dijo que nunca más volviera a insultar a los latinos, no sé que tanto habló con el otro wey y pues nunca vuelto a ese lugar”.

En los comentarios aseguraron los usuarios que ya habían escuchado de anécdotas similares.

Con información de Milenio