México.-A través de TikTok se viralizó un video en que aparentemente una mujer golpea a su hijo con un cinturón, esto luego de que fuera liberado de prisión y pasar la noche en la comisaría.

Al parecer, los hechos ocurrieron en Perú y fue publicado por el usuario @valesaldarriaga18. En el clip se ve al hombre saliendo de la cárcel, sin imaginarse la reacción de su madre, pues lo estaba esperando con un cinto.

​En la grabación se puede escuchar de fondo un audio que dice “ojalá me lleve el diablo”. Y es que, el hombre salió del lugar feliz por ver a sus familiares, quienes ya lo esperaban en la salida.

En ese momento su madre se acercó a él y comenzó a golpearlo en al menos cinco ocasiones, ante la mirada incrédula y de burla de los policías, el hombre solo sonrió y se alejó de ella.

Como era de esperarse, el video se viralizó en cuestión de minutos, logrando obtener más de 3 millones de reproducciones y cientos de comentarios, en los que celebraron la reacción de la madre al tratar de darle una lección a su hijo.

“No es tarde para que se corrija”; “Al final se arrepintió se salir libre”; “señora hubiera llevado el cable de luz antiguo”; “Mil aplausos a esa madre”; “jajaja los policías no aguantan la risa”, “Mi mamá tiene 83 años y hasta hoy me castiga cuando le contesto”, “Creo que hubiera preferido quedarse detenido que pasar el oso de su vida, felicidades mami, así tengan mujer e hijos igual se les corrige”, “Me parece muy bien, más fuerte era y él se ríe no sabe que la su mami estaba sufriendo al ver a su hijo ahí”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video.

