Estados Unidos.-Un famoso gallo de la granja santuario Funny Farm Rescue en Mays Landing, Nueva Jersey ha desaparecido y ahora se está ofreciendo una buena recompensa de $1,900 dólares para quien lo devuelva o dé información sobre su paradero.

“Después de la hora del almuerzo, noté que no podíamos encontrarlo”, dijo Laurie Zaleski, fundadora y presidenta del santuario de animales Funny Farm Rescue & Sanctuary, según se informó en ABC 7.

El animal en cuestión se llama ‘Squiggy’, y es un pequeño gallo blanco y negro que se ha convertido en el favorito de los visitantes del santuario de animales en los dos años que lleva viviendo en el lugar.

“Siempre bromeamos y decimos que es como un gatito en el cuerpo de un gallo “, dijo Zaleski.

El gallo está desaparecido desde el martes 8 de noviembre.

Los martes son días de visita a la granja, y Zaleski dice que el martes pasado hubo mucha gente porque algunas escuelas no tenían clases por el día de las elecciones.

Zaleski cree que hay una buena posibilidad de que alguno de los visitantes se lo hayan llevado.

“Realmente creo que alguien lo quería mucho. Cada vez, cada día de visita, la gente me decía: ‘¿Puedo adoptar este gallo?’”, dijo Zaleski, quien ya presentó un informe policial.

Ella dijo que tuvo que poner límites de tiempo sobre cuánto tiempo los invitados podrían tener al gallo porque era muy popular.

“Sus ojos se cerraban justo en tu regazo, era adorable. Y también había adultos que les daban miedo las aves, pero una vez que conocían a Squiggy, sus miedos desaparecen”, dijo Zaleski.

Además de ser muy popular entre los visitantes, Squiggy es padre de siete pollitos.

El santuario tiene cámaras de vigilancia y se están revisando las imágenes.

“No me importa si quieren dejarlo afuera en una caja y llamarme… Saldré a buscarlo. Haré arreglos para que recojan el cheque (de la recompensa). No presentaré cargos. Tienes mi palabra. Solo lo quiero de vuelta”, dijo Zaleski.

