Redes.- Cada que se acerca la Navidad es imposible no cantar los famosos villancicos que escuchamos en nuestra niñez y uno de los más conocidos es que de Mi burrito sabanero que tuvo su origen en Venezuela, algo que muy pocos sabe. Gracias a este tema se hizo conocido Ricardo Cuenci, un pequeño de ocho años que le dio voz a esta popular canción.

Tras varios años que salió este tema, hoy Ricardo ya es un adulto y muchos desconocen qué es lo que pasó con él tras el éxito de Mi burrito sabanero. En una entrevista para el programa de YouTube La Cata Musical, contó cómo vivió el éxito del villancico y que ahora necesita la ayuda de las personas debido a que no tiene trabajo.

El éxito de Mi burrito sabanero

Fue en 1976 cuando se lanzó Mi burrito sabanero, el cual fue un tema compuesto por Hugo Blanco, quien contó con la ayuda de Ricardo Cuenci, quien en ese momento formó parte del Coro infantil de Venezuela.

“Estaba grabando Hugo Blanco en un estudio y me decían que yo tenía muy buena voz. Empecé a cantar en los pasillos, a silbar, estaban grabando y el que estaba cantando no les gustaba y dijeron: “¿Quién está allá afuera? ¿Te sabes la letra?’ y me hicieron cantar, yo no pronunciaba la s, decía burrito tabanero y así salió El burrito sabanero”, recordó en la entrevista Ricardo.

Rápidamente la canción se volvió popular y llegó hasta Puerto Rico en donde Ricardo y el coro al que pertenecía pudieron viajar para dar algunos conciertos. Tras el éxito que obtuvieron, poco después Ricardo se alejó de la música.

¿Qué pasó con el cantante de Mi burrito sabanero?

En la plática, Ricardo no contó mucho de su vida tras el éxito del villancico, pero señaló que le gustaría que se le hiciera justicia, ya que en el tiempo que cantó el tema no obtuvo reconocimientos ni tampoco le dieron alguna ayuda económica.

Actualmente, el cantante pasa por problemas económicos, es por eso que el conductor del programa abrió una cuenta en GoFundMe para reunir dinero y poder entregárselo.

“Nunca recibimos nada, nosotros nunca ni ninguno de nosotros recibimos nada ni reconocimientos. Te cuento esto con mucho sentimiento porque quisiera justicia conmigo, ahora tengo gente detrás de mí que necesitan bastante ayuda y yo lo quiero hacer trabajando, no mendigando y discúlpame la palabra porque me gusta trabajar, eso es lo que quiero”, contó el cantante.

Estuvo a punto de ser parte de Menudo

Sin duda Menudo fue una de las boybands más importantes y Ricardo estuvo a punto de formar parte de ella, sin embargo, sus padres no aceptaron la oferta que les propuso Edgardo Díaz, representante de la agrupación y quien estuvo al pendiente de Ricardo y sus demás compañeros del coro cuando viajaron a Puerto Rico.

“Tuve una oferta con el grupo Menudo, en ese tiempo el grupo estaba formándose y teníamos una amistad con Edgardo, me vio cantar y me dijo que si yo no quería pertenecer a Menudo, pero yo era muy niño y al final todo quedó ahí. Imagínate si yo hubiese estado con Menudo, otro gallo fuera cantado, estaría todavía cantando, ayudando a mi familia y no estaríamos en la situación en la que estamos ahorita. Ya adulto yo dije: ‘Bueno, lo que no fue’”.

Con información de Milenio