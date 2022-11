Redes.-Lo ideal en una pareja es que siempre existan comunicación y confianza. Pero hay ocasiones en que es todo lo contrario y ambos se vuelven tóxicos.

No puedes perderte: ‘Ayuda, no me deja bajar’; Lidia Gabriela pidió auxilio antes de aventarse del taxi

Ahora en redes sociales podemos ver otro caso en el que una mujer va por su pareja para sacarlo de un lugar y no dejarlo divertirse con sus amigos.

ADVERTISEMENT

Recientemente en TikTok se hizo viral el caso de una mujer que interrumpió el partido de futbol donde estaba su pareja para sacarlo de la cancha y llevárselo.

En las imágenes se observa que la mujer, quien venía en motocicleta, entra muy quitada de la pena a la cancha con todo y casco.

‘Por eso pidan permiso para salir’, dice el video donde además se nota que la chica le reclama algo antes de tomarlo de la mano para llevárselo.

Pero él muy apenado y enojado trata de alejarse de ella, aunque no lo consigue, pues la ‘marca personal’ no lo deja.

Posteriormente, él le da un pequeño empujón para que se vaya, pero tampoco lo logra, puesto que ella continúa firme en su intención de irse con él.

Al final se ve que un hombre se acerca a ella para intentar dialogar. Y desafortunadamente el video se corta y no pudimos ver el desenlace.

Tras hacerse viral, los usuarios comentaron que no estuvo bien la actitud de la mujer y le aconsejaron al hombre dejarla.

Fuente Agencia