Redes.- Una novia tuvo que cancelar su boda al descubrir que su prometido le era infiel, pero es no fue lo peor, el susodicho decidió que sería mejor posponerla unos meses y cambiar el concepto para casarse con la amante en 2023.

La historia fue compartida en TikTok por el influencer conocido como Un Tal Fredo quien contó los detalles, con la autorización de la novia, de todo el proceso amargo que vivió, mejor que La Rosa de Guadalupe.

Hola Alfredo buen día, solamente quería notificarte que la boda sí se cancela, ya comprobé que todo lo que te conté en su momento es verdad. No sabes, ahorita estoy destrozada…”, compartió el wedding planner.

El influencer compartió una serie de videos, en los que va narrando la historia de tal manera que se vuelve una telenovela de suspenso, intriga y misterio, lo que provoca que los internautas queden atrapados con el tremendo chisme.

La novia se hizo mi amiga ya me dio permiso de contarlo, siempre y cuando sea anónimo, corre y se va corriendo… Esta pareja tiene como 4 años aproximadamente juntos, como tres años y medio de novios y el resto de meses comprometidos, nos contactaron como en febrero, porque él le dio anillo el 14 de febrero… fueron a nuestra oficina, la pareja se veía increíble se los juro, los dos super extrovertidos, pero buena onda, se estaban comiendo con la mi rada todo el tiempo se ve que estaban super emocionados, enamorados e ilusionados por casarse.

Quiero comentar varios puntos, durante el proceso el vato cada vez se iba distanciando más, al principio el vato super interesado de sí mi amor, elijamos juntos, a mi me gusta más esto, pero ya como al tercer mes el vato ni se aparecería, lo etiquetábamos como cinco veces en el grupo para que nos ayudara a elegir cierta cosa y no contestaba como en dos semanas”.

Obviamente a nosotros se nos hacía un poco raro pero pues qué íbamos a decir, se fue poniendo la cosa cada vez peor, con decirles que el vato no se presentó a la degustación de los platillos, ahí estaba la pobre novia sola probando los platillos con su mejor amiga… ella solita decía que el vato no pudo venir porque se le alargó la junta, siempre eran excusas de trabajo, por lo cual nosotros entendíamos».

Nunca crean esas excusas… total al novio ya no lo vimos la chava contestaba por los dos…

Teníamos una junta super importante para definir ciertos detalles de la boda, la novia fue con su mejor amiga para variar, pero yo le vi la cara super demacrada, un día gris, un día triste se notaba que había estado llorando porque traía los ojitos bien hinchados…le pregunto estás bien y la abrazo poquito, se agarra llore y llore y llore.

La novia se dispuso a hacer el trabajo necesario del detective para corroborar lo que pensaba, el sujeto había estado con otra en un hotel… aquí la estrategia.

Lo confrontó, había estado llore y llore y el vato descarado, perro sinvergüenza… Te lo digo a ti, ojo de loca no se equivoca”.

Ante las excusas del hombre, el wedding planer aprovechó para advertir: “amiga si tu vato le cubre infidelidades a sus amigos es porque son de los mismos, perro se junta con perro”.

Aunque la novia se resistía a aceptar todo, finamente le conto a una amiga empoderada, quien le ayudó a tenderle una trampa al infiel…

En la quinta parte de la historia, narra el plan maestro de cómo desenmascararon al sujeto.

La novia los descubre, el tipo intenta detenerla, pero la amiga lo enfrenta…

La novia tenía mucho miedo a cancelar la boda, por el tema de contratos, pero en especial por el qué dirán, qué va a decir la gente, eres una persona que se sabe dar a respetar, que se quiere lo suficiente para decirle adiós a otra persona que es infiel, inmadura, que no sabe lo que quiere, peor especialmente no está lista para el amor verdadero, eso va a decir la gente que te diste tu lugar”.

Chisme se cancela la boda, o mejor dicho se pospone la boda, pero con otra… el exprometido se quiere casar con la amante cómo ven, esto nunca pasa, las amantes nunca dejan de ser las amantes”.

Alfredo no puedo creer lo que está haciendo el… me enteré que ya no va a cancelar la boda que mejor la va a posponer, pero para casarse con esa vieja, o sea en verdad no entiendo que está pasando por su cabeza”.