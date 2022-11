Redes.-Un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fue exhibido en redes sociales por poner a rezar a uno de sus alumnos en plena clase.

Los hechos fueron captados por los mismos estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación, quienes denunciaron la conducta del docente a quien identificaron como Ricardo Bernal Sáenz.

ADVERTISEMENT

En el video de apenas 31 segundos, se puede observar como entre algunas risas al inició de la grabación aparece un alumno hincado de rodillas frente al escritorio docente, para posteriormente ponerse a rezar un padre nuestro.

El momento fue difundido en la página de Facebook “Movimiento Estudiantil 60-4”, que de acuerdo a su perfil fue creada por la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

En la publicación los administradores de la página escribieron que han sido diversas las prácticas que el docente ha realizado en su contra sin que las autoridades educativas hayan realizado algo al respecto.

“Ricardo Bernal Sáenz da clases en la Licenciatura de Ciencias de la Educación, es una persona que no enseña solo le gusta intimidar y humillar a los estudiantes. Nos hemos quejado en coordinación, pero pareciera que no le llaman la atención porque no hay cambios, esta es solo una de tantas situaciones desagradables que ha generado en el salón”, denunciaron los estudiantes.

Hasta el momento la UAEH no ha emitido algún pronunciamiento sobre la denuncia difundida en redes sociales, y se desconoce el motivo que llevó al profesor a infringir tal castigo al alumno.

#PorMiCulpa Por mi culpa… Padre nuestro… evidencian al profe de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo #UAEH pic.twitter.com/O5KQcGM2iB — Ángel Salinas (@SalinasAngel) November 8, 2022

Con Información de Comunicado