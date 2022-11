Redes.- Uno de los grandes problemas que hay para realizar fiestas en casa puede ser los inconvenientes que se presentan con los demás vecinos que pueden molestarse por el ruido, las personas, los carros, etcétera; sin embargo hay quienes deciden hablarlo y hay otros más que prefieren hacerlo con el poder de la autoridad.

En la plataforma de TikTok se ha vuelto viral una mujer que se encontraba molesta, ya que según muestra en videos había hecho una fiesta y las personas con las que comparte vecindario decidieron hablarle a la policía para que frenara la celebración. Lo que llamó la atención fue la peculiar forma que tuvo la anfitriona para reclamarle a sus vecinos el gesto.

En el video se ve a la usuaria registrada como Dorita Osuna tomar el micrófono para mandar un mensaje a las personas que le enviaron la patrulla donde amenazó con regresarles la denuncia con la autoridades si ellos realizaban una fiesta.

“¡Vecinos! Muchas gracias por echarme a la patrulla. Les repito, ustedes también tienen fiesta y es tiro por viaje, cada fin de semana, yo una vez al año. Yo también tengo gente conocida en la patrulla, en la estatal, en el C5 y va la mía, así que a la otra que quieran tener fiesta acuérdense de esta que me echaron, porque no van a volver a tener. Gracias.”

La joven compartió dos videos más donde mostró el momento exacto de cuando llegó el automóvil de la policía en donde acompañó la grabación con la canción Hermano Cayó la Ley de Los Tigres de Santa Clara y otro más donde muestra que continuó el convivio.

Al parecer la mujer consiguió llegar a un arreglo con la justicia que al final, según indicó la usuaria, la dejaron continuar con su fiesta luego de que pagara la multa y pidió a sus invitados y a los músicos que continuaran celebrando.

“Échenmela otra vez, porque le voy a seguir, porque tengo pa’ pagar la multa. Gracias.”

En el tercer video muestra la gran reunión que tenía y en comentarios otros usuarios dejaron saber que no esperaban la cantidad de personas que salen en la grabación, algunos escribieron “Eso no es una fiesta, ya es un festival” y lo compararon con Proyecto X aunque la mujer escribió que se trató de otra fiesta, no en la que sus vecinos enviaron a la patrulla.

Con información de MSNdE