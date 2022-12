Redes.- Shauna Rae es una joven de 23 años que no ha tenido una vida sencilla, ya que a los seis meses de nacida le diagnosticaron cáncer cerebral y debido al tratamiento al que se sometió, su glándula pituitaria quedó prácticamente inactiva, ocasionando que su cuerpo no creciera a la normalidad, teniendo ahora el cuerpo de una niña de ocho años.

Si bien, Shauna consiguió vencer el cáncer, ahora debe lidiar con una apariencia que no va acorde con su edad. De acuerdo con ella, mide tan solo un metro con 25 centímetros, y aun con tal estatura tiene un objetivo claro: dejar atrás la sobreprotección de sus padres para independizarse y buscar pareja.

Sin embargo, aun soltera y con ganas de conocer a chicos de su edad, es escéptica a la hora de hablar con jóvenes por internet debido a su historial de citas accidentadas por no aceptarla tal y como es.

“Si me mirasen, pensarías que soy una niña normal que hace cosas normales de niña con mi divertida y loca familia”, explicó la joven. “Pero la verdad es que no soy una niña. Soy una mujer, una mujer de 23 años atrapada en el cuerpo de una niña de 8 años. Aunque físicamente no puedo crecer, deseo desesperadamente que me traten como a un adulto. Estoy trabajando en mi independencia», agrega.

En las redes sociales, la joven presenta sus luchas diarias, enfocándose en su intento de vivir como una adulta mientras se ve como una niña. Cosas como beber en un bar, hacerse un tatuaje o ir a una cita a ciegas son un desafío mucho mayor de lo que la persona promedio puede imaginar, contó la joven.

Actualmente Shauna tiene 166 mil seguidores en Instagram y diferentes televisoras la buscan para que de su testimonio de vida, ya que no ha sido nada fácil enfrentar su día a día en un cuerpo que no va con su edad.