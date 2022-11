Redes.- Hace unos días se hizo viral la noticia de la inusual situación que una granja en Mongolia, al norte de China, está atravesando luego de que un rebaño de ovejas adoptara un extraño comportamiento al que se están sumando más ejemplares.

Y eso que los animales cuadrúpedos comenzaron a caminar en círculos sin razón alguna desde el pasado 4 de noviembre, comportamiento que además han adoptado cada vez más decenas de ejemplares del rebaño. Hasta el día de hoy, se contabilizan por lo menos un centenar de ovejas.

La extraña e incansable conducta de estos animales ha quedado registrada día con día por cámaras de seguridad de la granja, y hasta el momento, ninguna autoridad ha podido explicar a ciencia cierta lo que ocurre con el rebaño.

No obstante, por si este raro comportamiento no fuera alarmante y preocupante, ahora diferentes especies alrededor del mundo comenzaron a repetir este andar, convirtiéndolo en un misterioso patrón.

Otro de los casos que se han presentado de este mismo comportamiento está ocurriendo en la península de Kola, al norte de Rusia. Un usuario compartió un video en redes sociales en donde se puede ver la manera en cómo una manada de renos comienza a dar vueltas en círculos, de tal forma que crean un espiral continuo.

Reindeer Cyclones are a real thing… a swirling mass of threatened reindeer stampeding in a circle making it impossible to target an individual.. here the fawns are in the middle

This herd is on Russia’s Kola Peninsula, in the Arctic Circle

pic.twitter.com/0Y2UwBKuOh

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) March 30, 2021