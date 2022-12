Qatar.- El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, se burló de la selección mexicana tras su participación en el Mundial de Qatar, utilizando algunas frases sarcásticas para calificar la actuación del ‘Tata’ Martino, quien consumó uno de los grandes fracasos a nivel selección.

El exdefensor central se encontraba junto a los streamers Ibai Llanos, DjMariio, Sergio “Kun” Agüero, Juan Guarnizo y varios más, esto para discutir acerca del proyecto de la King’s League, competencia en la que es uno de los propietarios.

El video, antes de que Argentina consiguiera su tercera Copa del Mundo, se muestra a Piqué burlándose de México por su eliminación en la Fase de Grupos.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, mencionó Piqué de forma sarcástica.

Comentario que causó polémica y enojo por parte de los mexicanos, quienes criticaron a Gerard por el tipo de comentario que hizo.

Hubo hasta algunos quienes pidieron que se metiera el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Con Información de Comunicado