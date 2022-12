México.-Alumnos de secundaria protagonizan una pelea en calles de la zona centro de la Ciudad de México.

Los hechos, ocurridos en una escuela ubicada en el Centro Histórico, fueron captados en video y difundidos en redes sociales.

En las imágenes se observa varias mochilas en el suelo ya dos adolescentes vestidos con pants café, que se dan puñetazos en la cara y el cuerpo.

Ya dale, dale, dale, mis respetos, eso tíralo, ya lo tenías abajo, dale”, se escucha decir a una menor de edad que aparentemente grava el video.

En eso aparece una señora de chaleco amarillo que carga sus bolsas de mandado, que intenta separarlos.

No no se meta, no se meta señora, …che chismosa”, reclama la adolescente a la mujer que cuestiona: “¿Qué eso? Ya”, les dice.

Ya carnal ya lo dejaste por la ver…”, señala la menor de edad.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el pleito ocurrió en el plantel escolar ubicado a tres cuadras del Zócalo capitalino.

Pese a que las peleas entre los estudiantes son constantes, las autoridades de la escuela no intervienen.

"NO SE META PINCHE CHISMOSA”

Así pelearon dos alumnos de secundaria en la calle, a 3 cuadras del Zócalo capitalino @HistoricoCdmx

Quien graba, insulta, suelta groserías, grita… es una alumna.

Nadie de la escuela @SEP_mx interviene. Les cuento a las 6:00 en @multimediostv pic.twitter.com/VQrKcFguaW — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 13, 2022

