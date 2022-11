México.-Esto le pasó recientemente a un hombre, pues de pronto su dinero comenzó a desaparecer ¡en su propia casa!.

Luego de muchas pérdidas económicas, un día por fin logró captar al ladrón en pleno acto: era el gato de su vecina.

Sin pensarlo mucho, decidió escribirle a su vecina Antonia para contarle la situación.

El otro día me metí a tu casa porque lo vi correr y me faltaba plata y él estaba entrando con uno de 20000, lo tenía en la boca”, escribió.

Antonia se enteró ahí de las andadas de su michi y resolvió el misterio de cómo llegaba dinero a su casa.

Una vez cada tanto aparecía Arturo en mi casa con un fajo de plata, y yo sabía que si venía en fajo era robado porque tenía una gomita, y yo ya sé que en casa no tengo que ponerle gomitas elásticas porque ellos se desesperan”.

Por suerte los vecinos tienen muy buena relación entre ellos y se lo tomaron con muy buen humor.

El gato incluso ha aprendido a abrir cajones en su afán por ‘robar dinero’.

Para evitar especulaciones, Antonela también aclaró que no entrenó a Arturo para robar, ni roba por necesitar, sólo adora las liguitas elásticas y ‘las huele a 10 km”.

No lo entrené, tiene una obsesión con las gomitas y aprendió a robar plata porque se las ponemos, pero no está adiestrado para robar y yo soy una vecina honesta y devuelvo todo lo que se roba”.

Como era de esperar, la historia no tardó en viralizarse en Twitter.

Aclaración: Él es Arturo. Es rescatado, tiene 1 año. No roba x necesidad ni por maldad, es fanático de las banditas elásticas y las huele a 10 km de distancia. Mi vecino es libre de entrar a casa y yo a la suya xq en el depto hay dinámica “Friends” x lo cual no nos resulta raro. pic.twitter.com/kqxyq7Ul4m — I want to believe 🛸 (@antonelarepetto) October 25, 2022

