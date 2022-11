Por su parte, Cesc Fábregas también utilizó el mismo argumento del “Kun”, no obstante, señaló que la amenaza del “Canelo” es infundada debido a que ni siquiera conoce la personalidad de Messi.

“Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo se lavan después y más cuando celebras una victoria importante”, sentenció el ex del Barcelona.

Hasta el momento, el “Canelo” Álvarez no se ha tomado el tiempo de responder de manera puntual a estos comentarios de los amigos de Messi, sin embargo, solo reiteró que no importa si el argentino pateó la camiseta o no, sino que debió respetarla no poniéndola en el suelo.

