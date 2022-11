Redes.- Algunas personas piden su alimento para después solicitar la cuenta y ver el precio de todo lo que consumieron. Sin embargo, la mayoría verifica el menú y sus costos. Tal como Danelik, una joven que pidió una sopa de gran costo sin pensar que le entregarían un pequeño vaso de unicel con la comida.

La mujer compartió, mediante su cuenta de TikTok, la mala experiencia que vivió en un restaurante: “No saben lo que me acaba de pasar, estoy en un lugar aquí en Piedras Blancas y me he pedido una sopa, ¡miren!, mil 300 la sopa y 500 pesos cada agua, eso no es lo peor el precio”, narró la creadora de contenido.

Al mostrar su comida, Danelik evidenció la forma en que recibió su platillo, hecho que le molestó: “Miren lo que es la sopa, un vasito descartable con la sopita, ¡ay, yo me quiero morir!, porque había hamburguesa, pero mañana voy a comer hamburguesa y yo digo, bueno, hoy voy a comer una sopita”, finalizó.

El suceso ocurrió en Argentina por lo que a pesos mexicanos, la influencer pagó más de 150 pesos por una sopa que venia en un vaso de unicel. “pregúntale si la sopa viene con un saludo de Messi jajaaj”, “no amiga, yo le re reclamo”, o “Me compraba una pizza”, son algunos de los comentarios que realizaron cientos de seguidores.

Con información de MSN