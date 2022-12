México.- La modelo Karely Ruiz, quien ha desatado una enorme admiración entre el público, ya se percató que se creó un cobertor en su honor que se vende en distintos puntos de México.

A través de su cuenta de Instagram publicó una foto con un fanático que sostiene el famoso cobertor.

“No puedo creer hasta donde he llegado, estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes. Me cambió la vida para bien y sigo con los pies en la tierra, la verdad que jamás se me va a subir porque por ustedes estoy donde estoy”, publicó Karely Ruiz.

Karely Ruiz, ha estado envuelta en diversas polémicas. Incluso una mujer que aseguró que su divorcio se debió a Karely, pues su exesposo era un gran admirador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karely Ruiz (@karelyruiz)

Con información de Universal