México.- Una usuaria de TikTok invitó a sus amigas a grabar un video en tendencia marcado por el hashtag «OOTD», que significa Outfit Of The Day y se traduce al español como «outfit del día», el cual suele ser utilizado por influencers para compartir su look.

ZARA, Pandora, Apple, Alexander y Gucci son algunas de las marcas que se escuchan en la grabación.

Algunas de ellas son reconocidas por ser de alta gama, característica que no comparte ZARA y por lo cual ha sido blanco de duras críticas en Internet, pues los cibernautas se preguntan: «¿Desde cuándo ZARA es una marca para presumir?».

Mientras tanto, otra internauta recordó que esta cadena de moda española se inscribe en el modelo de producción llamado fast fashion, la cual ha sido juzgada por causar un daño irreversible en el planeta, ya que la industria de la vestimenta a ritmo acelerado es la responsable del 10 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, así como la segunda a nivel internacional que más agua demanda.

Asimismo, en redes sociales lamentaron que las mujeres alardearan sobre el «dinero invertido en atuendos tan trillados y faltos de estilo».

