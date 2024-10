Redes.-En redes sociales se hizo viral el caso de una mujer que no quiso pagar la taquiza que contrató, porque “no habían venido todos sus invitados”, pese a que se había acabado la comida. Internet la apodó como Lady Tacos y en respuesta una amiga suya salió a defenderla.

Los hechos sucedieron en California. Una mujer latina organizó una fiesta para 50 invitados y contrató una taquiza.

En el video que se hizo viral en redes, la taquera explica que la organizadora no le quería pagar, alegando que no habían venido todos sus invitados:

Evento para 50 personas, son como 40 personas, ya repitieron plato y se acabó la comida. La señora dice que no me va a pagar.

La comadre de “Lady Tacos” ofrece disculpas y aclara las razones por las que su comadre decidió no asumir el pago de la taquiza. https://t.co/uYdIGVWvPG pic.twitter.com/s880NVfbte — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 17, 2024

En la grabación, la mujer de la fiesta aseguró que un policía le dijo que no estaba obligada a pagar:

Yo ya hablé a la policía y me dijo la policía que no estoy obligada a pagar, porque no se completó el servicio.

La mujer intentó convencer a la taquera de pagarle solamente la mitad, a pesar de que la comida se había acabado.

El incidente se hizo viral en redes sociales y generó cientos de críticas por parte de los usuarios hacia la apodada . Ante la controversia, salió una amiga de la mujer que aparece en el video para disculparse en nombre de ella.

Yo les quiero pedir una disculpa por mi comadre, la de la taquiza.

Una señora se niega a pagar el servicio de comida contratado para 50 personas, argumentando que solo asistieron 42. Sin embargo, varios invitados repitieron platillo, agotando toda la comida. pic.twitter.com/x3RQkXqOM4 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 15, 2024

Con Información de Agencia