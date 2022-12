Redes.-Las historias de infidelidades continúan dando de qué hablar y es que en esta ocasión una mujer descubrió que su pareja le estaba siendo infiel gracias al zoom de la cámara de su celular de alta gama.

Fue la usuaria de TikTok Mami Rose @mamirosetv quien publicó el video que pronto se hizo viral en redes sociales. En la grabación, la mujer asegura que su esposo se alejó de su casa para poder mandarle un par de mensajes a otra persona.

Al sentir desconfianza, la mujer utiliza la cámara de su celular para poder ver quién era la persona a la que le mandaba mensajes a su pareja y por qué se escondía para hacerlo.

“Por eso es que yo no creo en nadie; tiene rato allá. Él cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía”, dice la joven mientras observa la conversación.

La usuaria de TikTok se llevó una desagradable sorpresa al ver que, efectivamente, el hombre se estaba enviando mensajes con su amante, en donde le decía lo siguiente:

“-Yo también quiero verte

-Ven para mi casa, mira ver como le escapas a la loca de tu esposa. Quiero que me hagas tuyas”.

Molesta, la joven simplemente envía la captura de pantalla de la conservación a su pareja para que sepa que lo está observando. Al recibir el mensaje, el hombre voltea sorprendido y se percata de que ella sabe que le es infiel.

Como era de esperarse, el video dividó la opinión de los internautas entre quienes apoyaron la decisión de la mujer de espiar a su novio y quienes lamentaron que no confiara en su pareja independientemente de la supuesta infidelidad.

No obstante, también hubo quienes creyeron que el video es falso y que posiblemente se trate de publicidad de un celular por el sorprendete zoom que maneja.

