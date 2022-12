México.-En México, una joven deambulaba por un centro comercial cuando se topó con un suceso muy poco común: encontrar un cajero automático abierto lleno de dinero sin personal autorizado alrededor suyo. Quizás otras personas habrían tomado algunos billetes, pero la mujer intentó cerrarlo para evitar un robo. Su relato no tardó nada para hacerse viralen TikTok.

Evelyn Saucedo (@evelynsaucedo36) iba por un mall cuando vio un cajero abierto, tratando de hacer su buena acción del día lo quiso cerrar, pero este no lo hacía. Intentó varias veces sin éxito hasta que se dio por vencida, pero no se fue muy lejos para resguardar que no sufriera de algún asalto.

Ante la insistencia de sus seguidores, publicó un video de seguimiento donde explica que minutos después llegaron guardias para hacerse cargo de dicha estación:

“Cuando regreso del baño, es que lo veo abierto. Yo me preocupé y dije: ‘no lo vayan a robar’, quise cerrar el cajero, pero no se pudo. La intento cerrar, veo que no se puede y me preocupé. Le hablo a un guardia de aquí, de la plaza, y le dije que el cajero estaba abierto, para que lo reportaran. Como a los 15 minutos llegan los custodios”, cuenta la tiktoker.

Con esto último, Evelyn se enteró que el cajero estaba programado para recibir mantenimiento, siendo esa la razón por la cual se encontraba abierto y repleto con billetes.

El metraje original acumula más de 9.6 millones de vistas y miles de comentarios que no dejan de hacer bromas sobre el particular suceso: “todos pensamos lo mismo, lo malo es que hay cámaras”, “ojalá lo vea el banco y, mínimo, te den las gracias. Bien por tu honestidad”, “yo también encontré uno así y tuve que repararlo porque era mi chamba, ja, ja, ja”, “puedes retirar mi tarjeta”, “yo pensé que había gente pequeña que trabajaba adentro de los cajeros”.

