Redes.-Después de haber hecho un buen papel con México en el Mundial de Qatar 2022, se esperaba que Alexis Vega pudiera emigrar a Europa y aunque sí tuvo la oportunidad de hacerlo, el jugador prefirió quedarse en Chivas. Ante esto, Vega reveló la razón por la que tomó esa decisión de no irse al Viejo Continente, algo que cualquier otro jugador no lo habría ni pensado.

«Hay casos en los cuales a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o un año estás de vuelta; con un equipo que estuvimos en pláticas en Europa, me quería llevar, quería que jugara seis meses y si no me iba bien, regresara con otro equipo del futbol mexicano».