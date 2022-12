Qatar.-Existen diferentes tipos de discriminación en el mundo y la llamada ‘gordofobia’ es una de ellas, esto le sucedió a una modelo brasileña de talla grande que pretendía viajar de Doha, en Qatar, a su país de origen. Sin embargo, la aerolínea le prohibió abordar el avión por ser “muy gorda”, sin duda, un caso indignante que la modelo no demoró en denunciar mediante redes sociales.

Para la modelo Juliana Nehme, todo iba bien rumbo a su travesía de regreso a Brasil, hasta que una empleada del mostrador de una aerolínea le indicó que no podría viajar por su peso. La modelo reveló que ella había pagado mil dólares (19 mil pesos aproximadamente) por el pasaje, sin embargo, para que la dejaran embarcar, debía pagar un pasaje ejecutivo o dos pasajes normales para que se ajustara el asiento.

“Después de horas de rogar me devolvió todas las maletas que ya habían facturado, alegando que tendría que comprar clase ejecutiva o no viajaría. Me están negando el derecho a viajar. Estoy desesperada, ayúdenme, no quieren que me embarque por gorda”, indicó la modelo.

Ante la discriminación, la mujer lamentó que una empresa de Qatar cometa ese tipo de acciones.

“¡Qué vergüenza que una empresa como Qatar Airways permita este tipo de discriminación contra las personas! ¡Estoy gorda, pero soy como todos los demás!”.

Por si fuera poco, la joven se quedó en el Líbano con su madre en espera que se resolviera el caso.

“Estoy atrapada en el Líbano. Querían que mi madre se fuera y me dejara sola aquí en el Líbano. Pero no hablo inglés ni árabe. Ella lo rechazó”, explicó.

Finalmente, comentó que tuvo que solventar gastos del hotel y del taxi “que no necesitaba”, pero que por culpa de la aerolínea tuvo que cubrir.

“¡Fui extremadamente humillada frente a toda la gente en el aeropuerto! ¡Todo porque soy gorda”, añadió.

Como era de esperarse, el caso de inmediato generó múltiples reacciones y comentarios en apoyo para la modelo, refiriendo que lo que hicieron en Qatar fue “una falta de respeto”.

