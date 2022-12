México.-Una usuaria de TikTok acusó a Vivaaerobús de haber sobrevendido boletos de un vuelo para después impedir la entrada al avión a 18 pasajeros, además de querer bajar a una mujer de edad avanzada.

Fue la usuaria @mnicagaytn quien publicó un video en donde se observa a un empleado de la aerolínea pidiendo que una persona voluntaria baje del avión para poder despegar, mientras los pasajeros gritan que bajen a una azafata.

ADVERTISEMENT

Mientras las personas gritaban enfurecidas, otro de los empleados le pide a una mujer que sea ella quien descienda del vuelo, sin embargo, los pasajeros le dicen que no se levante de su asiento, pues el problema inició por culpa de Vivaaerobús, quien aparentemente vendió más boletos de los que el avión podía llevar.

Acusan a aerobus de sobrevender boletos de un vuelo pic.twitter.com/Xf8WLuBV3v — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 30, 2022

Luego de que el video se hiciera viral, la joven explicó en un story time que el vuelo 1138 con destino a Monterrey desde la Ciudad de México tenía programada su salida a las 18:30 horas, no obstante, una vez que llegó al aeropuerto, le notificaron que se había retrasado 2 horas.

Aunque las empleadas le comentaron que se retrasaría 2 horas, el vuelo terminó retrasándose al menos cuatro horas, pues fue hasta las 10:30 de la noche, cuando por fin los pasajeros pudieron abordar el avión.

Cuando por fin pensó que podría partir a su destino, la joven se topó con la sorpresa de que los empleados comenzarona pedirle a a 18 pasajeros que no entraran al avión puesto que éste no tenía la capacidad para recibir a tantas personas.

“Llegamos a la puerta de abordaje cuando pensamos que ya todo estaba bien, lo primero que pide la aerolínea son 18 voluntarios que quieran tomar otro vuelo, lo que pasó es que en el avión que nos asignaron no existían los asientos que vendieron, abordamos los que pudimos, los otros se quedaron afuera”, expresó.

Según su testimonio, una vez que lograron ingresar al avión, el personal pidió que una persona descendiera , pues aparentemente alguien había entrado de más y no podrían despegar así.

Fue en ese momento cuando los empleados le pidieron a una mujer que se encontraba junto a una mamá y su hija, que bajara del avión, sin embargo, los otros pasajeros se molestaron e impidieron que bajaran arbitrariamente a la señora.

Story time vuelo pic.twitter.com/ka3tMPAoEZ — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 30, 2022

“La señora no venía sola y al momento de pedirle eso toda la gente reaccionó, ‘no te bajes, bajen a la azafata’, la niña y su mamá estaban muy alteradas porque si la señora no se movía ella no iban a tener un lugar, obviamente aunque tuvieran un lugar para la mamá tenían que tener un lugar para la hija”, contó.

La usuaria de TikTok reprochó que en algún momento del conflicto, una empleada comenzó a hablar con un tono “grosero” para poder bajar a la mujer, e incluso amenazó con llamar a la policía, sin embargo, la mujer no se movió y ningún pasajero aceptó bajar del vuelo.

Tras una hora y media, los empleados decidieron darle el asiento de una azafata a la menor para poder despegar, no obstante, muchas personas perdieron sus escalas.

“Que yo sepa no hubo ningún voluntario, yo no vi que nadie se bajara del avión, nos tuvieron una hora y media dentro del avión buscando voluntario y a fuerza decían ‘no vamos a cerrar la puerta al menos que alguien quiera ser el voluntario que se vaya a ir’. Fue un desastre total, creo que Aerobús manejó muy mal la situación”, concluyó.

Parte 2 vivaaerobus pic.twitter.com/9nnCwlDOtf — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 30, 2022

Con Información de Comunicado