TikTok se ha convertido en la fuente de extraños y graciosos videos que muestran situaciones insólitas y graciosas. Para no perder la costumbre, recientemente se está haciendo viral un clip en el que presuntamente un hombre se quedó dormido en una cama de una tienda comercial ante la incredulidad de los empleados.

A través de la cuenta -@soyelpepezones- fue publicado el clip donde se muestra la curiosa situación que ha llamado la atención de los internautas quienes reaccionaron de manera divertida al video.

ADVERTISEMENT

En el video de pocos segundos de duración se puede ver a un hombre durmiendo en una de las camas de lo que parece ser una tienda de muebles cuando un presunto empleado de la tienda lo despierta generando el enojo del hombre que estaba tapado con todo y cobijas en la cama.

“Hay que sacar al joven”, se escucha decir a lo lejos al presunto empleado.

“Ya mamá déjame dormir”, responde enojado el hombre acostado en la cama.

Para finalizar, se puede apreciar al empleado, enojado y aparentemente desesperado, pedirle a otra persona que le “hable a los estatales” para que vayan a sacar al hombre de la tienda.

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación y los internautas se burlaron de la situación y de la manera de querer resolver las cosas por parte del empleado al querer llamarle a los estatales.

“El man: hola los estatales? si, tengo una emergencia: un bato no se quiere levantar de una cama”; “Los estatales viendo como tienen que sacar a un hombre en paños menores de un Coppel”; “Es un asunto más grave, que le hablen a la Guardia Nacional”; “Ya no puede uno calar el producto a gusto”; “Pues a mi tmbn me daría miedo q un wei no se quiera levantar y me diga ‘ya mamá’”; son algunos de los comentarios de los usuarios.

Con información de Milenio