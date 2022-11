Redes.- Luego de que el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez lanzara una amenaza al astro argentino Lionel Messi, por un polémico video en donde se le aprecia pateando una camiseta de la Selección Mexicana, el excompañero y amigo personal del ‘10’, Sergio ‘Kun’ Agüero, respondió al púgil tapatío en las redes sociales y defendió a su compatriota.

Señor ‘Canelo’ no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de futbol y qué pasa en un vestuario” escribió el exjugador del Manchester City y del Barcelona en primera instancia.

En la publicación del ‘Kun’, también aclara lo que hacen los futbolistas con las camisetas que utilizaron durante los partidos o las que intercambiaron con algún rival, dejando en claro que la intención de Messi no fue pisar la prenda mexicana deliberadamente.

Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, agregó Agüero.

¿QUÉ HIZO MESSI CON LA CAMISETA DE MÉXICO?

Horas después de la victoria de la selección de Argentina por 2-0 sobre la Selección Mexicana, se dio a conocer un video tomado al interior del vestidor albiceleste, en el que Lionel Messi se quita un zapato y patea una camiseta del Tricolor que se encontraba en el suelo, sin embargo, no era la única prenda que estaba tirada, destacando que también había camisetas de jugadores argentinos.

Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting.

If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu

