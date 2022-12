En redes sociales se dio a conocer la historia de Kaos, una perrita que habría muerto debido a un infarto detonado por la pirotecnia.

Como es bien sabido, los fuegos artificiales afectan gravemente a las mascotas, las cuales llegan a mostrarse asustadas por los fuertes ruidos de las explosiones.

La historia de Kaos

Katherine Ruiz, usuaria de la cuenta de TikTok @katherineeeruiz, contó en días pasados lo que había ocurrido con la can.

En una publicación compartió el que sería el último video que tomó en vida de la cachorrita, a cerca de 40 minutos de que muriera.

Al principio de la grabación se le ve conviviendo con la perrita, pero pasados unos segundo se le ve cargándola y llorando, mientras se escucha una detonación de fuegos pirotécnicos.

Kaos, el perrito que murió por ansiedad debido a la pirotecnia 😭😭😭 pic.twitter.com/IbgAIgyrlb — Cuenta Videos (@VideosFacil2022) December 25, 2022

«No a los fuegos artificiales», se lee en las imágenes.

En el resto de la grabación se explica que Kaos falleció, y se comparten imágenes tanto de la can en vida, como de la familia llorando su deceso y enterrándola en su jardín.

«Las explosiones que para algunas personas son divertidas, a los perros les puede generar la muerte por infarto», indican.

Se despiden de la cachorrita

En una segunda publicación, Katherine se despide de Kaos, contando que se encontraba limpiando su casa cuando encontró un juguete que le habían comprado para esta Navidad.

Comentó que estaba emocionada porque la perrita tuviera un juguete bonito.

«Haberte encontrado en la calle fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, Kaos estuvo conmigo en la depresión y nunca me dejo sola aún cuando mis trastornos alimenticios me hacían sentarme durante horas frente al servicio», agregó.

La joven señaló que la perrita le había demostrado su cariño y la había hecho sentir valiente, y añadió que mientras las personas pensaban que ella había rescatado a Kaos, en realidad había sido la can la que la había salvado.

Mencionó que fue poco el tiempo que habían pasado juntas, pero fue suficiente para dejarle una lección de vida, y deseó que más personas la recuerden y tengan más conciencia sobre sus acciones.

Agregó que las personas son libres de festejar con pirotecnia, pero deben hacerlo de manera segura, y en sus hogares, sin involucrar a otros.

«Kaos murió de un infarto fulminante por que la bomba cayó Justo al lado de ella ¿Qué pasa si hubiera sido un adulto mayor o un niño? Hay muchas personas que sufren por esto, no se trata solo de los animales», reveló.

Finalmente expresó que la perrita Kaos fue un ángel, que extrañará su familia, y le agradeció por volverla una mejor persona.

