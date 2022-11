Redes.- Tiktok se ha vuelto una ventana de muchas personas no sólo para ganar seguidores sino también para presumir los lujos y privilegios en los que viven. Tal es el caso de unos primos en España, quienes causaron gran controversia en TikTok por hacer una canción presumiendo su vida de ricos. Por ello, como era de esperarse, el video de inmediato se hizo viral en esta red social. Y es que recaudó una gran cantidad de comentarios negativos.

Los primos “más ricos” de España Luca con nombre de usuario -@lucadazi0.2- y Martina, a quien presenta como su prima se volvieron virales, pero por razones negativas ya que se mostraron juntos entonando una canción que hace apología a las cosas materiales y al dinero. “Somos los primos más ricos de España”, empieza el tiktoker mientras se mueve al ritmo de una base de techno. “Porque todo lo que queremos nos lo dan, no estudiamos ni trabajamos, solo hacemos que gastar”. La prima Martina sigue la estrofa: “esta tarjetita de mi papi es, y con ella nos compramos todo el corte inglés”, y continúa: “solo tenemos que pedir y poner una carita que se van a derretir”. Debido a las abrumadoras críticas que generó el video, Luca decidió eliminarlo de su canal ya que causó la reacción furiosa de los internautas, dejando varios comentarios expresando su molestia. “Hay 2 opciones: o bien es mentira y es una parodia o, es cierto, y es como para cortarse las venas”, “esta noche insomnio, coño”, “quiten esa basura”, fueron algunos de los comentarios.

Las disculpas de los ‘niños ricos’ Días después, Luca publicó un video en el que ofrecía disculpas a su nombre y al de su prima. “Hago este video para pedir disculpas a todos los que se sintieron ofendidos…. hicimos este video con el fin de hacer humor, humor con un poco de salseo, con ganas de revolucionar Tiktok, pero no hemos querido ni ofender ni faltar el respeto a nadie”, dice el tiktoker. Aún así, los usuarios no perdonaron a los primos y continuaron criticando en lo comentarios. “Tu padre te amenaza que si no pide perdón te cancela las tarjetas”, “cuando se enfadan los papis”, “él: papá ya he pedido perdón ¿me compras un Rolex?”, “¿por qué borraste el video?”, “saber resolver o saber darse cuenta de ciertos hechos, errores, ahora pidiendo disculpas. Te doy las gracias”, se lee entre los comentarios.

Con información de Milenio