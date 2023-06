México.-La fama del comediante Brincos Dieras ha crecido bastante en los últimos meses y se ha consolidado como uno de los payasos para adultos más queridos. Sin embargo, su carrera inició en eventos para niños.

Antes de aventurarse en la comedia, trabajó como administrador de una iglesia, en donde vio todo lo relacionado con eventos como comuniones, catecismos, entre otros.

En una ocasión en que era Día del Niño y tenía que organizar un evento para los menores, decidió maquillarse y ponerse una peluca, con lo que de manera improvisada dio vida a un payaso que años más adelante sería muy famoso en Monterrey.

En otro evento, recuerda, un grupo de niños le robó una gran cantidad de dinero, algo que nunca olvidará.

Una fiesta que nunca olvido es donde me robaron dinero unos niños. Me chingaron, ahí sí perdí con madres, compadre, se me perdió todo”, dijo en entrevista con Yordi Rosado.

De acuerdo a su relato, tenía billetes de 500 dólares, pero solo era para adornar el fajo, pues afirma que únicamente regalaba los de un dólar.

Pero en cierta ocasión en la colonia El Realito en Guadalupe, Nuevo León, lo contrataron para dar un show a un grupo de 200 niños. Ese día llevaba 17 mil pesos en su bolsa, producto de eventos de esa misma mañana.

Por aventar los dos dólares, se me vinieron todos los niños así encima, como a lanzarse, me topé en el cordón de la banqueta y un niño se agarra de mí, de la bolsa y todos los billetes al suelo. Pero como pirañas todos, la gente quitando billetes. Me chingaron, de 17 mil, levanté 3 mil 500. Bendito Dios, la colonia ya tiene pavimento, luz y hay agua en esa colonia con ese dinero», bromeó.