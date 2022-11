Redes.- En los videos que encontramos en TikTok esta vez nos dejó con el ojo cuadrado además de que vimos que los policías realizaron un gran trabajo de rescate con este pequeño que se quedó atorado en la lavadora. Y es que aunque pensamos que el pensamiento es obvio de no meter nada más que ropa a la tina de la lavadora, parece ser que esta mamá y el hijo vivieron una de las experiencias que no olvidarán y que el internet tampoco. El video se encuentra disponible en TikTok y ya tiene más de cuatro mil comentarios sobre las personas que aseguraron que la vida del niño se encontraba en riesgo.

Niño queda atorado en la lavadora Aunque se desconoce cuál fue el motivo por el que el pequeño se quedó atorado en la tina de la lavadora, vaya que tanto la reacción del pequeño como la de los policías y la de la familia nos demostró que tal vez solo era una broma o una travesura del pequeño. Y es que vemos que en el video de TikTok, los elementos de la policía así como la familia y vecinos no se aguantan la risa, ya que dentro del electrodoméstico, el niño está dentro sin moverse pero con un celular al que no deja de ver. En el video podemos leer la siguiente descripción: “Se atoró en la lavadora” por lo que los comentarios tanto de risa como de preocupación no se hicieron esperar.

En el clip podemos observar que el pequeño tiene un celular en la mano, que de acuerdo con la usuaria que subió el video, se lo dieron para que mantuviera la calma al momento de que lo sacaran. Lo siguiente es toda una escena de ver a los policías en acción para sacar al niño de la tina de la lavadora y cuando logran sacarlo, el pequeño comenzó a llorar para reencontrarse con su mamá. Esperamos que todo haya sido una travesura del pequeño y no que su madre lo haya metido a lavar a la lavadora.

Con información de Milenio