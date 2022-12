México.-Un niño con disfraz de José sacó los pasos de perro durante un desfile de Navidad y el momento se viralizó en TikTok.

“No dejo ni la pastorela”, se lee en el video de TikTok, donde se observa a un niño muy feliz bailando y destacando de entre sus demás amigos.

La usuaria @jazmingarciatbst fue quien captó el momento y decidió compartirlo a través de su cuenta personal de TikTok.

El niño se tomó su papel con nada de seriedad; pero eso sí, no dejó de perrear ni cuando iba avanzado el desfile de Navidad.

No hay duda que el niño disfrazado de José, fue quien más se divirtió durante el desfile de Navidad que quedó inmortalizado en TikTok.

Además, el momento ha hecho reír a miles de usuarios y el video de TikTok ha sido comentado por más de 3 mil internautas.

“En ninguna parte de la biblia dice que José se aventaba unos perreos bien intensos”, “María ya iba enojada y discutiendo con el ángel porque José siempre hace lo mismo en las fiestas”.

Y “qué José tan bailador”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

“Ese día todos peleaban los terrenos del cielo, pero a José le valió 3 hectáreas del Edén”, “Esto es darlo todo”, “no dejo ni a José”, “jajaja era su momento y supo aprovecharlo”.

Tanta es la popularidad del video del niño disfrazado de José, que ya hasta tiene 2 versiones más:

Una con la canción “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey y otra con el audio original en TikTok.

La 3 versiones del niño disfrazado de José perreando, se encuentran en el perfil de la creadora del video de TikTok.

Su último video de TikTok ha llegado a las más de 156 mil visualizaciones y corresponde al original.

Fuente Agencia