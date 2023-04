México.-El impacto musical de Hassan Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se ha extendido por todo el país. Canciones como ‘Ella baila sola’, ‘El belicon’, ‘AMG’ y ‘PCR’ se han convertido en todo un éxito e incluso han llegado hasta los más pequeños, quienes en los últimos días han sido protagonistas de videos virales.

Tal es el caso de un niño que se ha robado la atención de los internautas, debido a que fue grabado mientras tocaba la guitarra y cantaba ‘PCR’ con mucha naturalidad. Fue a través de TikTok en donde el usuario identificado como “Soy Juanchito” compartió el video del niño que fue apodado como ‘Peso Plumita’.

En el clip se puede apreciar que aunque el pequeño no sabe tocar la guitarra, intenta hacerlo al ritmo de la música y se puede escuchar cómo canta el coro, aunque cambió parte de la letra de la canción, lo que causó la risa entre los internautas.

“Me levanto, un baño y luego me pongo a forjar, es veneno, da pa’ arriba de muy buena calidad, los teléfonos no paran nunca de sonar, si no es alguna plebita, es porque un cliente quiere más”, cantó el pequeño en el video, que al momento acumula más de 640 mil visualizaciones.

El pequeño cautivó a cientos de usuarios con su interpretación de Peso Pluma pic.twitter.com/pXzJ24dH4G — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) April 9, 2023

El video del pequeño generó muchas reacciones positivas entre los usuarios de la red social: “Pequeños talentos después se vuelven grandes”, “Qué orgullo ese niño”, “Qué lindo, eres único, esa es la actitud”, “De grande quiero ser como ese niño”, “Ojalá Peso Pluma lo mire, felicidades niño lindo”, “Ese niño sí canta, no como otros” y “Así nace una estrella”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, hubo quienes reaccionaron de manera negativa, ya que comenzaron a cuestionar si el niño sabrá las multiplicaciones o conocerá todas las vocales tan bien como lo hace con la canción. “¿Y también se sabrá las sumas?”, “No sabe ni lo que dice”, “Pero, a ver, pregúntenle cuánto es uno más uno”, “Seguramente así se ha de saber las vocales”, “Les preguntan una multiplicación y no saben contestar”, escribieron otros.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en la que un video en donde niños aparecen disfrutando la canción de Peso Pluma y Natanael Cano genera polémica en redes sociales, tal como sucedió con los pequeños que bailaron este tema como el cantante.

