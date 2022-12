Redes.- Guillermo del Toro sigue robándose los corazones de todo el mundo con su nueva película ‘Pinocho’, la cual se estrenó en Netflix el pasado 9 de diciembre, colocándose como la película más vista del mundo dentro de la plataforma conmoviendo a muchos de los usuarios. Entre ellos, una niña que desconsoladamente le pidió a su mamá que no se la volviera a poner.

Este fue el caso de una pequeña que se hizo viral debido a que rompió en llanto al terminar de ver la película y le hizo una petición a su mamá.

ADVERTISEMENT

El tierno momento entre madre e hija fue compartido en la cuenta de TikTok -@aimea.rangel- quien, al ver la reacción de su hija la madre grabó la situación para mostrar el sentimiento que provocó en la pequeña la película de Guillermo del Toro.

Sin embargo, el video generó opiniones divididas entre los usuarios, ya que mientras unos aseguraron que también habían llorado al terminar de ver la película otros arremetieron contra la madre de la pequeña por reirse de su hija pues consideraron que no era correcto que pareciera que se burlara de ella.

“Puedes preguntarle por qué se siente así”; “No te rías por favor, mi papá se reía cuando lloraba y aunque no fuera su intención sentía que se burlaba de mi…”; “Se que no te ríes con mala intención pero en ese momento es mejor preguntarle porque llora y decirle que esta bien llorar”; “wey, no te rías, es bellísimo que conecte con algo tan lindo”; son algunos de los comentarios de los internautas.

Con información de Milenio