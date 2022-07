Niña estudia debajo de caja de cartón mientras su papá lava autos

By

Perú.-Las redes sociales nos han hecho testigos de cientos de historias en las que nos dan el claro ejemplo que, pese a las adversidades, cuando se quiere, se puede, como la historia de María, una pequeña que estudia bajo una caja de cartón mientras su padre trabaja lavando autos.

María es originaria de Trujillo en Perú, y le gusta mucho acudir a la escuela, lamentablemente este ciclo escolar se quedó sin espacio en la institución a la que acudía, sin embargo, su papá decidió apoyarla lo más que pudiera para que continuara aprendiendo.

Su padre, José Gonzáles, no tiene con quién dejar a su pequeña, por lo que no duda en llevarla consigo a su improvisado centro de trabajo, en dónde su padre le colocó una pequeña mesa con una caja de cartón como techo para que está no se asoleé.

Ahí, la pequeña con gran pasión y tenacidad, continúa estudiando lo mejor que puede, mientras su padre, además de lavar autos, también realiza trabajos de jardinería, pintura y contrsucción, esforzandse día con día para que nada de falte a la pequeña María.

Sin duda, María ha tenido en su padre una figura de ejemplo sobre la perseverancia frente a la indiferencia y barreras sociales. Su historia le ha dado la vuelta al mundo, como el gran ejemplo de “querer, es poder”.

La familia recibe ayuda

La Sociedad de Beneficencia de Trujillo tomó nota del caso e hizo las gestiones para que la pequeña pudiera ingresar a un colegio particular, excentandola de pagar matricula: “Me puse en contacto con el gerente general para poder aprobar acá en el colegio una beca integral para la niña donde se le exenta completamente de matrícula y de pensiones. Asimismo, sería otorgado a través de las empresas privadas,uniforme completo, buzo, uniforme para los días normales y útiles escolares”, dijo Fernando Calderón, representante del colegio Hermanos Blanco.

Así mismo, se informó que del mismo colegio le ofrecieron trabajo a su padre, como guardia de seguridad para que pueda estar con su pequeña durante más tiempo: “También estamos apoyando al papito, se ha ganado un trabajo aquí mismo para que pueda vigilar a su niña, estar cerca de ella, y va a ser nuestro vigilante del colegio”, detalló.

