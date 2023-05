México.-A través de su cuenta de TikTok el joven compartió su caso que se volvió viral y generó cientos de comentarios entre los usuarios con más de tres millones de reproducciones. Ésta es la historia de cómo perdió su dinero.

En la cuenta de TikTok -@alexander_cera- el joven compartió que su prima, una niña de 4 años, encontró los billetes en su recamara y los recortó, sin imaginarse que lo estaba dejando sin sus ahorros.

“Tu prima de cuatro años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar”, dice el texto colocado en el viral video.

Esto provocó que se volviera viral rápidamente en redes sociales. El joven explicó, en la caja de comentarios, que ese dinero era para reparar su coche y que sus tíos, los papás de la niña no se harían responsables de lo que hizo su hija.

“El dinero era para arreglar un carro que me chocaron pero mis tíos ya me dijeron que no se harán responsables jajajaja tocará seguir ahorrando”, escribió.

Entre los comentarios algunos usuarios compartieron la pena del joven al perder su dinero y otros le dieron consejos sobre qué hace con los ‘papelitos de colores’:

«No es mi dinero, pero me dolió», «creo que los puedes cambiar en el banco», «hazte una funda con esos papelitos», «es mi mayor miedo, yo tengo como 4 mil dólares en efectivo y acá los niños son medio bruscos», entre otros.