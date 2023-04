México.-Un video de TikTok se ha hecho viral al mostrar cómo un paciente baila reggaetón mientras estaba en medio de una operación en el quirófano. Al parecer ni la anestesia le quitó el flow y las ganas de moverse al ritmo de Daddy Yankee.

En el video que circula en redes se observa a un paciente mover las manos al ritmo de la música. La grabación lleva consigo el texto:

Cuando el paciente le pone flow al quirófano”.

La usuaria de TikTok @daitita2107 fue quien compartió el video que ya suma más de 300 mil reacciones y comentó:

Hoy el flow lo puso el paciente”.

Video viral de TikTok

La grabación de apenas 14 segundos ha provocado curiosidad y sorpresa a los usuarios puesto que aunque el paciente está bajo los efectos de la anestesia, no logró quedarse quieto por el ritmo de la música.

Entre los comentarios de los usuarios destacan:

El doctor que me operó estaba cantando Una gatita que le gusta el mambo.

No dejó ni la anestesia.

Así son en cirugía, pensé que era algo extraño.

No me burlo porque claramente podría ser yo.

Dato musical

La canción que se escucha de fondo se llama ‘Yo Voy’ y es de Zion & Lennox Ft. Daddy Yankee, la cual fue grabada en 2004, pero sigue estando en tendencia.