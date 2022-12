México.-Aprovechando la ‘fama’ de Ushi, como le dicen de cariño a Luciana Ramírez, Sandra quiso visibilizar la discriminación que sufren las mujeres que trabajan de limpieza o como niñeras en el mundo de ‘gente rica’.

Me sorprende que la gente me diga ‘ay wow, Sandra, que padre que la trates así’ y yo pienso: es el 2022 y la gente sigue haciendo esas diferencias tan tontas con la personasque están con nuestros hijos me parece irreal”.

Sumado a esto, contó una mala experiencia en relación a una alberca en la que no dejaron nadar a Luciana.

En un fraccionamiento en el que vivimos está prohibido que entren a la alberca las personas que cuidan a nuestro niños y se me hace una tontería. Si tú tienes a una persona que cuida a tu hijo es porque confías totalmente en ella, porque sabes que es limpia. ¿Entonces qué, que se te ahogue el niño pero que ellas no se metan? Es un ser humano igual que los papás de ese niño”, dijo con sarcasmo.

Además Sandra afirma que para la familia Guardado ella es como de la familia.

Ella tiene un cuarto en la casa normal, no está en la esquina detrás de la lavadora. Ella puede moverse tranquilamente por todos lados”.

Ante esto, Ushi comentó una mala experiencia que tuvo como niñera con otras personas.

Una amiga que también cuidaba niños me invitó al fraccionamiento en el que trabajaba para nadar, la señora le había dado permiso”.

Tristemente, una mujer se quejó de la presencia de Ushi en la alberca y se tuvo que salir.

Sandra le pidió a la niñera que en donde alguien la discrimine o la insulte le diga inmediatamente porque ‘no se la va a acabar’.

Ahí te das cuenta de cómo es la gente. Seas quién seas. No entiendo para qué hacer menos si al final todos somos iguales”.

De igual forma, remarcó la diferencia del trato en México con otros países.



Todos nuestros amigos en España la tratan como nosotros. Le compran su café cuando salimos. Ya la conocen”.

Hasta el momento el video suma 95 mil reacciones y miles de comentarios en los que elogian la actitud de la esposa del futbolista y le agradece por ser buena persona con Ushi.

