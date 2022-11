MÉXICO.- Ante el tiempo que suelen tardar ciertos trámites y procedimientos, ciertos cibernautas han optado por tomar las redes sociales como un medio de expresión, así como también para alertar a otros sobre acontecimientos específicos; en este caso, una usuaria explicó la situación que vivió al viajar con una aerolínea mexicana.

La joven se encontraba en el aeropuerto de Guadalajara en el momento en el que comentó a cerca de la equivocación que tuvo el personal, ya que ella compró un boleto de avión con destino a Tuxtla Gutiérrez, pero en el momento en el que estaba por abordar la cambiaron de fila.

La tripulación que corroboró su pase de abordar la envió a un fila diferente y a la joven no le causó sorpresa, por lo cual siguió la indicación; dentro del avión el asiento de la pasajera estaba ocupado, pero el personal la cambió a uno libre.

“Yo bien confiada” agregó la usuaria, sin embargo, cuando el destino estaba cerca le pasaron una documento “declaración de aduana”, lo cual llamó la atención de la pasajera y fue en ese momento que se percató que iba al destino equivocado, ya que aterrizó en Seattle.

La joven solicitó el apoyo de una de las azafatas y entonces todo el personal se percató del error, por su parte, ella se comunicó con su familia e informó de la situación.

Una de las agentes de la aerolínea agilizó el trámite para que la pasajera regresara a territorio mexicano, de igual forma al final añadió que aunque le tomaron sus datos y huellas para el registro, le dijeron que no contaría como un delito, puesto que su intención no fue entrar de manera ilegal y no fue su error.

