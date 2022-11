Redes.-Hoy en día, muchas personas utilizan las redes sociales para contar anécdotas divertidas y curiosas. Precisamente, una pareja reveló en TikTok que ingresó a una boda en Peña de Bernal, Querétaro, México sin tener invitación. Solo por un error que cometieron los acabaron sacando.

A través de un video viral compartido por la cuenta @karyamm de la mencionada red social, los protagonistas de esta historia indicaron que primero habían acudido a un bautizo. Como dicha ceremonia terminó y ellos querían divertirse, vieron con buenos ojos el hecho de ingresar a un matrimonio que se estaba realizando por la zona.

No tenían invitación, pero decidieron arriesgarse. “Al entrar, dejamos nuestro mensaje de los invitados. Nadie nos dijo nada”, sostuvieron. Según el clip, ambos pusieron lo siguiente: “¡Gracias por no invitarnos! Atte. Los colados. Chingona su boda”.

Luego la grabación nos permite apreciar lo bien que la pasaron en la boda. Recibieron tragos, comida y hasta se animaron a bailar con los novios. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido por varios presentes. “Y como seguíamos haciendo videos, llegaron a preguntarnos de quién éramos invitados”, contaron. Cuando las personas descubrieron que ellos no tenían invitación, no dudaron en sacarlos.

Lo más llamativo de todo fue que después ingresaron nuevamente. “Nos colamos a una boda. No es la primera vez que hacemos algo así. También nos hemos colado a 15 años y fiestas. Gracias a los novios, aunque al final nos sacaron, pero no fueron ellos. Cuando se dieron cuenta, salieron por nosotros y seguimos la fiesta con ellos”, se lee en la descripción del video publicado en TikTok. Muchos usuarios quedaron impactados por la experiencia que vivieron.

