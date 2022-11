Redes.-Una joven se volvió viral en TikTok al compartir detalles sobre el inesperado momento que vivió cuando fue a tomarse la foto para obtener su pasaporte. Según contó, las autoridades le dijeron que debía cortarse las pestañas para poder tramitar el documento.

“No van a creer esto muchachos. Me dieron unas tijeras y me dijeron: ‘O regresas otro día’. Yo dije: ‘Voy a volar mañana’, o, me dijeron: ‘Puedes cortarlo tú misma’”, contó la tiktoker Maddy Breteche-Lo.

En su video, se pueden ver cómo quedaron sus pestañas tras el ‘recorte’. Asimismo, indicó que sus lentes de contactos también se convirtieron en un problema, a pesar de decirles a los oficiales que no podía ver bien sin ellos. Tuvo que comprobar que no eran de color sacándoselos allí mismo.

El caso de Maddy llamó la atención de los internautas no solo por la peculiaridad del hecho en sí, sino también por su buen humor a la hora de contar lo sucedido. Ella confirmó que, luego de 30 minutos, pudo obtener su pasaporte.

“Mi ansiedad cada vez que tengo que tratar con funcionarios del gobierno”; “Y todo para qué, si al final la foto es en blanco y negro”; “Todos (los usuarios) se quejan de las reglas estrictas, pero nadie se impresionó de que lo hiciera en 30 minutos”, escribieron las personas.

“¿Cómo es que estás tan tranquila hablando con ellos y aún sonriendo?”, le preguntó un usuario, a lo que Maddy respondió: “Tenía miedo de que me dijeran que cortara más”.

“Tuve que reírme. Honestamente no quería llorar frente a ellos”, agregó la joven, ante el comentario de un internauta que aseguró nunca haber visto a alguien “tan contento después de un procedimiento tan complicado”.

