“La verdad muy duro, muy triste, la he extrañado bastante la verdad, yo ahorita más me ha caído, últimamente en pocas semanas, más el 20 de que mi madre ya no está con nosotros”, mencionó.

Eugenia añadió que, de alguna forma u otra, ha intentado decirle a su mamá que ella y su familia están bien.

“Ya me di realmente más cuenta de que ya no la voy a volver a ver y así como que me quiere decir algo y yo le digo ‘mamá estoy bien, estamos todos muy bien’”, concluyó.

Carmen Salinas murió el 9 de diciembre de 2021. Los seguidores de la actriz se pronunciaron en redes sociales luego de que los medios de comunicación informaran sobre su fallecimiento.

La famosa logró ganarse el cariño del público gracias a su talento, carisma y sencillez.

Con información de Telediario