Estados Unidos.- Dos mujeres fueron grabadas cuando atacaron al empleado de una lavandería al golpearlo con una maceta en la cabeza.

El ataque ocurrió en una lavandería ubicada en Brooklyn, Nueva York, cuyas cámaras de seguridad captaron el momento en el que el empleado de 69 años intentó huir de las mujeres tras una discusión pero una de ella lo alcanzó y lo golpeó en la cabeza con una maceta, lo que provocó que el adulto mayor cayera al piso.

La otra mujer se acercó al empleado y lo cubrió con una manta y luego ambas procedieron a huir del lugar, pero una de ellas se detuvo y recogió del piso lo que parecía ser un arma blanca y luego ambos evacuaron el lugar.

El empleado fue trasladado a un hospital, en donde ya se encuentra en condición estable.

Hasta el momento las autoridades no han podido identificar a las responsables, por lo que difundieron el video en redes sociales y pidieron la cooperación de los usuarios para identificarlas, recogió el Daily Mail.

WANTED FOR ASSAULT: On 6/8/21 @ 4:00 A.M., the suspects approached the 69-year-old victim inside of 255 East 98 Street @NYPD73Pct and punched him in the face and struck him in the head with a vase. Any info DM us @NYPDTips or call 800 577-TIPS. Reward up to $3500. pic.twitter.com/3naO4bRCqJ

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 15, 2021