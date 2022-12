Redes.- Hooters es una cadena de restaurantes conocida por el ‘servicio al cliente’ que brinda. Muchas personas aseguran que la empresa ‘vende’ a las meseras y no respeta sus cuerpos. Con ropa muy ajustada y pequeñas, las empleadas deben atender a los comensales, que en su mayoría son hombres, y brindar el mejor trato pese a recibir constante acoso. Por eso, la periodista Nancy Flores decidió emitir un mensaje en contra de los lugares que realizan la misma ‘dinámica’.

“La cosificación de las mujeres también se da en relaciones laborales y en total impunidad, a la vista de tod@s. Por ejemplo en la trasnacional Hooters, que obliga a meseras a usar uniformes humillantes en plena lucha por la reivindicación de los derechos de nuestro género. No más”, es le texto que insertó la comunicóloga. La publicación se viralizó en cuestión de horas, donde varios internautas emitieron su punto de opinión .

“No las obligan”

Los mensajes se dividieron en dos bandos: uno pide el cierre o cambio de políticas, mientras que el otro explica que es un trabajo más y que las mujeres “no son obligadas” a trabajar en esos espacios.

“No lo tomen a mal, pero no se obliga a trabajar ahí no? Es decir, es p quien acepte trabajar ahí”, “Sería interesante que les preguntes a ellas si las obligan”, o “No se les obliga, ellas buscan un trabajo ahí, aun sabiendo como se maneja Hotters. Si te admiras de eso ve al Angus ,a varios políticos les gusta ir ahí, y a otros lugares peores. Por otro lado la verdadera prostitución esta a la vista de todos y no hacen nada”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

La cosificación de las mujeres también se da en relaciones laborales y en total impunidad, a la vista de tod@s. Por ejemplo en la trasnacional Hooters, que obliga a meseras a usar uniformes humillantes en plena lucha por la reivindicación de los derechos de nuestro género. No más pic.twitter.com/wuiIuOF0Ao — Nancy Flores (@nancy_contra) December 6, 2022

