Estados Unidos.-Una mujer se volvió viral luego de mostrar que tiró a la basura las cenizas de su esposo abusador, explicando que siempre la golpeaba. El suceso ocurrió en Estados Unidos.

A través de un video compartido en redes sociales, Marsha Widener, una mujer de Oklahoma, Estados Unidos, explicó que se deshacía de las cenizas por los maltratos que sufrió cuando vivía con Donald Lee Widener, mejor conocido como Don Widener.

Además, mencionó que sentía paz mental por el fallecimiento de Don Widener, y aunque reconoció que muchas personas no entenderían su acción, la llevaría a cabo.

“Paz interior, amigos. Ahora sé que no vas a entender por qué estoy haciendo esto”, expresó la viuda al iniciar el video titulado “Final goodbye to the NASTY BASTARD”, que se grabó en 2017, pero apenas se volvió viral.

Marsha explicó que ni su familia, ni sus hijos o hermano lo querían, y que después de haber manejado un camión en el que que recogía desechos, regresaría al vertedero.

“Su familia no lo quiere. Su hermano no lo quiere cerca. Sus hijos no lo quieren. Condujo un camión de basura y recogió [basura] para las empresas, ¡así que lo enviaremos de vuelta al vertedero!”.

Mientras estaba tirando las cenizas al suelo y luego a esparcirlas con su pie, recordó todas aquellas veces que el sujeto la golpeó en la cabeza.

“Esto es por toda la confusión y todo el dolor que ha causado a mis hijos, y a mí misma, y a sus padres. ¡Uy! Está entrando en mi cara, ¡sucio bastardo! ¡sucio bastardo!”, dijo.

Y ante la imposibilidad de no poder tirar las cenizas en el infierno, para ella, el basurero era el mejor lugar para depositarlas.

“Este poquito de aquí es por todas las veces que me pateó en la cabeza. Desafortunadamente, las cenizas no se pueden arrojar directamente al infierno. Sin embargo, el basurero es la mejor opción”.

Finalmente, Marsha Widener se mostró aliviada y después de arrojar las cenizas de su esposo al bote de basura se despidió diciendo: “Adiós, amigo”.

Fuente Agencia