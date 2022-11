Redes.- Las mujeres embarazadas viven con el miedo de tener al bebé que esperan de forma inesperada. Sin embargo, es una probabilidad latente. Tal como le pasó a una mujer que tuvo un parto repentino mientras viajaba en un taxi. Estaba a unos minutos de llegar al hospital. Pese a todo, el bebé nació bien, aunque los problemas vinieron después. ¿Qué pasó? Resulta que el taxista -pocos días después- le hizo llegar a la mujer una factura en la que debía pagar por los inconvenientes que dejó en su auto. Farah Cacanindin, de 26 años, es la protagonista de esta historia. Tuvo un parto inesperado y se volvió viral.

De acuerdo con lo informado por The Sun, la mujer iba en camino al hospital para una revisión rutinaria. Estaba a cinco minutos de llegar cuando llegó el momento del parto. Tuvo a su bebé Naia en el taxi. Esto a pesar de que el conductor llamó al hospital Stoke Mandeville, en Reino Unido, para ayuda. Sin embargo, lo que se pensaba terminaría ahí, no fue así, pues días después la mujer recibió una factura de 90 libras esterlinas, es decir más de 2 mil pesos, por la limpieza que hizo en el auto. Además 30 libras por la tarifa del viaje, más de 600 pesos. Como era de esperase, la mujer reaccionó sorprendida. En entrevista para The Sun, externó que, aunque entiende que hizo un desastre fue un descaro que le cobraran: “Entiendo que hice un desastre, pero es un poco descarado haberme cobrado. Fue el parto más rápido de mi vida. Rompí fuente a los cinco minutos de viaje. El conductor me preguntó si quería que se detuviera, pero le dije que siguiera adelante porque creía que llegaría antes de que naciera”, comentó. Incluso, sentenció que no tuvo ni tiempo de tener miedo: “Fue surrealista. No tuve la oportunidad de tener miedo”, adelantó. Cuando su bebé nació, la envolvió en su chaqueta. Después fue trasladada al hospital: “Cuando llegamos al hospital, las comadronas nos esperaban y estaban conmocionadas. Fue surrealista. No tuve oportunidad de asustarme”, añadió.