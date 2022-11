Redes.-Jodie es una mujer de Australiade 24 años que vive la peor época de su vida ¿por qué? Pues en TikTokcontó su historiaen la cual se sometió a un procedimiento facial en su mandíbula para que esta se viera más tonificada, lamentablemente, poco tiempo después su rostro comenzó a hincharse inexplicablemente. Su relato impresionó a miles en esta red social una vez que se hiciera tendencia.

“Se llena la mandíbula para sentirme mejor conmigo misma, termina arruinando mi vida”, se lee en la leyenda del video viral que acumula más de 326 mil reproducciones, ganándose la empatía y comprensión de su audiencia.

“Estarás bien. Mantente fuerte. Tocaron un nervio o algo así. No es sobrellenado. Se arreglará”, “esto me pasó, no vale la pena, meses después tuve una mal reacción”, “parece que estás sintiendo mucho dolor. Espero que todo mejore”, “me paso exactamente lo mismo. Pero en ambos lados. Intentaron decirme que era alérgico al producto. Cayó instantáneamente con antibióticos”.

En la caja de comentarios de la publicación, la australiana reveló que durante 10 días no bajó la hinchazón por completo, y que solo pudo ingerir alimento alguno desde el día 7, pero en un video de actualización, Jodie mostró un rostro mucho menos inflamado: “Sí, lo ha hecho, así que hemos vuelto a la normalidad”, respondió a uno de sus usuarios.

En un video posterior, la tiktoker mostró sus fotos cuando era adolescente, época en la que utilizaba lentes, cabello castaño claro, pero al ver el metraje, un seguidor le preguntó por qué decidió colocarse relleno en la mandíbula: “el relleno generalmente funcionó para mi cara, pero también ha considerado disolver la grasa”, sentenció.

