EU.-Una mujer se hizo viral en las redes sociales, luego de que, después de protagonizar una discusión con novio en la calle, decidiera lanzarse en contra de un auto en movimiento; el momento quedo captado en un video y ahora ya circula en las redes.

Y es que, generalmente las relaciones “tóxicas” son uno de los principales temas que más genera controversias en internet, debido a que continuamente se hacen populares los clips en el que se muestran escenas o situaciones con reclamos entre novios y algunas con imágenes más fuertes que otras, como el caso que a continuación te vamos a presentar.

Así se lanzó mujer tras discusión con su novio

En el video que se dio a conocer por internet, se puede observar a una mujer de pantalón negro y suéter blanco con café discutir con su pareja, sobre la diminuta banqueta situada al lado de una vía rápida y bajo un puente.

En cuestión de segundos, se observa como un auto se aproxima y la chica, de un momento para otro, corre para lanzarse sobre el vehículo en movimiento, provocando así pánico en el conductor, quien no pudo reaccionar de manera rápida.

A pesar de que se vio cómo la mujer tomó impulso y fue arrollada por el carro, mientras ella pasa por encima del vehículo y termina cayendo sobre la carretera debido a que el conductor no se detuvo para ayudarle, la joven vivió para contarlo.

Instantes después de haber recibido tremendo golpe y haber sido lanzado unos metros más adelante, en la reproducción se puede observar cómo su pareja se acercó para auxiliarla y ver en qué estado se encontraba.

Aunque en el video no se supo si la mujer tuvo heridas graves, sí se puede observar que, por fortuna, al parecer el incidente no pasó a mayores, ya que la mujer se estaba moviendo en el suelo, mientras se sienta en la calle y el hombre intenta levantarla del piso.

Usuarios calificaron a la mujer como “tóxica”

Como era de esperase, el video se viralizó rápidamente en varias redes sociales, por lo que cientos de usuarios hicieron comentarios al respecto, pues mientras algunos criticaron a la joven y la llamaron “tóxica” hubo otros más que reconocieron que les hizo gracia el video.

“El wey va bien tranquilo como si nada, no dudo que le haya dicho algo como ‘ya ves pendeja, te dije que no lo hicieras’”, “Yo bajo y si me llego a romper algo, y no tiene para pagarme, la termino de atropellar”, “Gracias al que estaba grabando tiene evidencia, si no la morra lo acusa de haberla empujado al tráfico” y “El que conduce cuando la atropella pero se da cuenta de que era una tóxica haciendo cosas de tóxica”, fueron algunas de las respuestas.

